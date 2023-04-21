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Сегодня, 14:35

Юров — о бросках Мозякина: «Никто не умеет так бросать, как он»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист Сергей Мозякин.
Сергей Мозякин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Металлурга» Данила Юров в интервью «СЭ» рассказал о советах, которые получил от бывшего форварда магнитогорцев Сергея Мозякина.

— До сих пор удивляюсь, как бросает Сергей Мозякин, — сказал Юров. — Шайба летит туда, откуда не ловится.

— Понимаете, что надо делать, чтобы так бросать?

— Сергей Валерьевич объяснял, но я до конца не понимаю, как он так бросает. У меня из десяти залетят две, а у него — восемь. Надо поймать технику, как он бросает, и нащупать место, куда он направляет шайбу.

— Меня больше поражали кистевые броски Мозякина. Сергей словно провожал шайбу двумя движениями клюшки.

— Да. Никто не умеет так бросать, как он. Это реально тяжело. Но если научиться, то шайба точно будет заходить в ворота.

Данила Юров. «В «Миннесоте» видят, что в России можно развиваться — есть пример Капризова». Молодой талант «Магнитки» остался в КХЛ

Данила Юров
Сергей Мозякин
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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