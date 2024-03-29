Юров оценил игру «Металлурга» против «Спартака» во втором раунде Кубка Гагарина

Нападающий «Металлурга» Данила Юров оценил победу магнитогорского клуба в пятом матче четвертьфинальной серии финала Кубка Гагарина против «Спартака».

— Что помогло победить?

— Наверное, в первую очередь хладнокровие. Забили в первом периоде, скажем, такие не стопроцентные моменты. Тренерский штаб просил нас уделить этому внимание перед игрой. Чтобы из полумоментов получался гол и мы справились с этим.

— Очень разные матчи получаются по результативности по сравнению с играми в Москве. Почему так происходит?

— Наверное, фактор домашних трибун тоже сказался. Все равно, думаю, дома играть приятнее. Ну и вратарь у них тоже не железный. Здорово, что сегодня его тряхануло.

— Три пропущенных гола подряд — это потеря концентрации или другое?

— Наверное, глупо было рассчитывать после первого периода, что они оставят счет 3:0 до конца игры. Они за три игры здесь забили только одну шайбу и хотели переломить эту серию, поэтому добавили. Где-то мы сами им позволили это сделать. Думаю, что их желание забить превысило наши старания в защите, — цитирует Юрова Metaratings.ru

После пяти матчей четвертьфинальной серии Кубка Гагарина счет стал 3-2 в пользу «Металлурга».