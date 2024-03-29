Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

29 марта, 11:30

Юров оценил игру «Металлурга» против «Спартака» во втором раунде Кубка Гагарина

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Нападающий «Металлурга» Данила Юров оценил победу магнитогорского клуба в пятом матче четвертьфинальной серии финала Кубка Гагарина против «Спартака».

— Что помогло победить?

— Наверное, в первую очередь хладнокровие. Забили в первом периоде, скажем, такие не стопроцентные моменты. Тренерский штаб просил нас уделить этому внимание перед игрой. Чтобы из полумоментов получался гол и мы справились с этим.

— Очень разные матчи получаются по результативности по сравнению с играми в Москве. Почему так происходит?

— Наверное, фактор домашних трибун тоже сказался. Все равно, думаю, дома играть приятнее. Ну и вратарь у них тоже не железный. Здорово, что сегодня его тряхануло.

— Три пропущенных гола подряд — это потеря концентрации или другое?

— Наверное, глупо было рассчитывать после первого периода, что они оставят счет 3:0 до конца игры. Они за три игры здесь забили только одну шайбу и хотели переломить эту серию, поэтому добавили. Где-то мы сами им позволили это сделать. Думаю, что их желание забить превысило наши старания в защите, — цитирует Юрова Metaratings.ru

После пяти матчей четвертьфинальной серии Кубка Гагарина счет стал 3-2 в пользу «Металлурга».

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-metallurga-yurov-est-li-khimiya-s-mikhailisom-i-petuninym-nu-kak-vidite-348179/
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
2
Обсудить
Читайте также
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2024, четвертьфинал: второй раунд плей-офф КХЛ
Жамнов о вылете «Спартака» из Кубка Гагарина: «Я тоже учусь. Следующий сезон все покажет»
Форвард «Магнитки» Силантьев — о проходе «Спартака»: «Строго сыграли в обороне, реализовали свои моменты»
Супертройки не решают в плей-офф. За кубком идут команды, где правит баланс
«Авангард» идет на риск. Назначил главным бывшего тренера вратарей
Ротенберг останется в СКА на следующий сезон
Продолжит ли Роман Ротенберг работу главным тренером СКА?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гатиятулин будет назначен на пост главного тренера «Сибири»

Окулов и Слепышев могут покинуть ЦСКА