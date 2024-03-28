Юров — о победе над «Спартаком»: «Глупо было рассчитывать, что они оставят счет 3:0 до конца игры»

Форвард «Металлурга» Данила Юров подвел итоги пятого матча второго раунда плей-офф КХЛ против «Спартака» (5:3).

«Глупо было рассчитывать, что спартаковцы оставят счет 3:0 до конца игры. Они добавили, да и мы сами им это позволили. Их желание забить превысило наши старания в защите. Во время тайм-аута нас попросили успокоиться: сыграть попроще, подержать шайбу в глубине, по возможности забить. Так и получилось», — приводит слова Юрова официальный сайт КХЛ.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет в Москве 30 марта и начнется в 17.00 мск.