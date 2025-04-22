Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:29

Юров расторг контракт с «Металлургом» и продолжит карьеру в «Миннесоте»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Данила Юров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий «Металлурга» Данила Юров покинул команду, сообщает пресс-служба магнитогорцев.

Контракт с 21-летним форвардом расторгли по его инициативе. Юров принял решение продолжить карьеру в «Миннесоте». «Уайлд» выбрал россиянина под общим 24-м номером драфта НХЛ в 2022 году.

При этом «Металлург» сохранил за собой спортивные права на хоккеиста. Он снова станет игроком команды, если решит вернуться в КХЛ.

В сезоне-2024/25 Юров набрал 25 (13+12) очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету один гол в пяти встречах.

Источник: ХК «Металлург»
13
Данила Юров
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Миннесота Уайлд
Читайте также
В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной
Глава Пентагона Пит Хегсет погряз в скандалах. Что пишут СМИ
«Салават» и «Авангард» выгрызли себе седьмые матчи, Радулов лез в драку, а у КХЛ – новый рекорд. Что произошло в Кубке Гагарина 21 апреля
Прощание со скульптором Церетели пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя
Украинская гимнастка Онофрийчук дважды отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы
Овечкин рассказал о мотивации выиграть второй Кубок Стэнли
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя