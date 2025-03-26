Юрзинов-младший назвал четыре команды, которые выделяются в КХЛ по качеству игры

Экс-тренер «Локомотива», «Салавата», «Трактора» и других российских клубов Владимир Юрзинов-младший в интервью «СЭ» оценил игру лидеров КХЛ в сезоне-2024/25.

— За какой командой в КХЛ вам сейчас особенно интересно наблюдать?

— За «Локомотивом», «Металлургом», «Трактором» и «Северсталью». Вот эта четверка выделяется по качеству игры. Мне импонирует работа Игоря Никитина, Андрея Разина, Бенуа Гру и Андрея Козырева. Команды у них с точки зрения стиля совершенно не похожи. Чем и привлекают.