Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

26 марта, 19:00

Юрзинов-младший назвал четыре команды, которые выделяются в КХЛ по качеству игры

Александр Кружков
Обозреватель
Telegram Дзен

Экс-тренер «Локомотива», «Салавата», «Трактора» и других российских клубов Владимир Юрзинов-младший в интервью «СЭ» оценил игру лидеров КХЛ в сезоне-2024/25.

— За какой командой в КХЛ вам сейчас особенно интересно наблюдать?

— За «Локомотивом», «Металлургом», «Трактором» и «Северсталью». Вот эта четверка выделяется по качеству игры. Мне импонирует работа Игоря Никитина, Андрея Разина, Бенуа Гру и Андрея Козырева. Команды у них с точки зрения стиля совершенно не похожи. Чем и привлекают.

Владимир Юрзинов.Владимир Юрзинов-младший: «От ухода из «Трактора» остался неприятный осадок. Но на Гатиятулина зла не держу»

КХЛ
Владимир Юрзинов-младший
Читайте также
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя