Юрзинов-младший назвал введение перекрестного плей-офф в КХЛ правильным решением

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший рассказал, как относится к введению перекрестного плей-офф в КХЛ.

«Я считаю, что это правильно решение. Перекрестный плей-офф можно ввести как эксперимент, надо пробовать. Лига должна развиваться и новшества необходимы. Интересно будет посмотреть на противостояние команд Востока и Запада в плей-офф. Каждая конференция считает, что играет лучше, поэтому появится возможность сравнить. Может быть и финал СКА — ЦСКА, и «Авангард» — «Металлург». Чтобы говорить по факту, надо провести перекрестный плей-офф и посмотреть, как получится. Думаю, будет интересно. Результат все определит, а что-то прогнозировать сложно», — приводит слова Юрзинова-младшего «РБ Спорт».

Президент КХЛ Алексей Морозов объявил о том, что со следующего сезона в лиге будет действовать перекрестный плей-офф со второго раунда Кубка Гагарина.

В нынешнем сезоне в плей-офф КХЛ действует разделение команд по конференциям до финала Кубка Гагарина, в котором встречаются победители финалов Западной и Восточной конференции.