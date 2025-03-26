Юрзинов-младший рассказал, при каких обстоятельствах бросил курить

Экс-тренер «Локомотива», «Салавата», «Трактора» и других российских клубов Владимир Юрзинов-младший в интервью «СЭ» рассказал, что придерживается здорового образа жизни.

— Месяц назад Юрзинов-старший произнес: «Я не курю, давно перестал выпивать. По утрам в любую погоду 45 минут хожу пешком». Вы тоже ведете здоровый образ жизни?

— Да. Году в 2000-м, насмотревшись на отца, начал ходить по 5 км в день. А сейчас, когда свободного времени больше, могу и десятку пройти. Правда, не каждое утро — три-четыре раза в неделю.

С сигаретами завязал 17 лет назад. Дочка еще была маленькая, часто повторяла: «Папа, бросай курить». И 18 мая 2008-го, когда наша сборная выиграла чемпионат мира в Квебеке, я наконец решился. Переполнял такой восторг, что сказал себе: «С завтрашнего дня — ни одной затяжки!» Чуть-чуть помучился, а потом все, как отрезало.

Что же касается алкоголя, то я никогда не злоупотреблял. Если есть повод, с удовольствием выпью пару бокалов красного вина, не более. Предпочитаю грузинское — мукузани и киндзмараули.