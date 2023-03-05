Владимир Юрзинов-младший: «В следующем сезоне КХЛ нужно проводить перекрестный плей-офф. Это будет интереснее»

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший оценил идею проведения перекрестного плей-офф в КХЛ.

«Я считаю, что в следующем сезоне КХЛ нужно проводить уже перекрестный плей-офф. Это будет интереснее и станет для лиги шагом вперед. Перекрестный плей-офф определенно бы привлек зрительское внимание. Понимаю, что есть финансовые сложности в связи с тем, что увеличатся перелеты. Но согласен с предложением проводить первый круг плей-офф в своих конференциях, а со следующего — уже перекрестный», — приводит «РБ Спорт» слова Юрзинова-младшего.

Ранее Федерация хоккея России сообщала о достижении договоренностей с КХЛ о пересмотре схемы проведения розыгрыша Кубка Гагарина.