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Сегодня, 15:28

Владимир Юрзинов-младший: «В следующем сезоне КХЛ нужно проводить перекрестный плей-офф. Это будет интереснее»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший оценил идею проведения перекрестного плей-офф в КХЛ.

«Я считаю, что в следующем сезоне КХЛ нужно проводить уже перекрестный плей-офф. Это будет интереснее и станет для лиги шагом вперед. Перекрестный плей-офф определенно бы привлек зрительское внимание. Понимаю, что есть финансовые сложности в связи с тем, что увеличатся перелеты. Но согласен с предложением проводить первый круг плей-офф в своих конференциях, а со следующего — уже перекрестный», — приводит «РБ Спорт» слова Юрзинова-младшего.

Ранее Федерация хоккея России сообщала о достижении договоренностей с КХЛ о пересмотре схемы проведения розыгрыша Кубка Гагарина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-yurzinov-mladshij-v-khl-nuzhno-provodit-perekrestny-j-plej-off-e-to-budet-shag-vpered/
Хоккей
КХЛ
Владимир Юрзинов-младший
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