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Сегодня, 21:23

Юрзинов-младший заявил, что ЦСКА идет к своему второму Кубку Гагарина подряд с Федоровым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший высказал мнение насчет финала Кубка Гагарина.

«Серия началась хорошо для «Ак Барса» — с первой домашней победы. Но лидеры ЦСКА стали здорово играть и проявили себя в равных матчах. Команда идет к своему второму Кубка Гагарина подряд вместе с Федоровым. ЦСКА — кубковая команда, там работают здорово все четыре звена и отлажена вся система. Несомненно, у «Ак Барса» есть еще шансы, но придется очень сложно. Для начала нужно будет выиграть следующий домашний матч, тогда завяжется какая-то борьба. Но, откровенно говоря, ЦСКА имеет преимущество в серии. ЦСКА — сильная команда с хорошим подбором игроков и этот состав сохраняется уже не первый сезон. Сергей Федоров не стал ничего портить и привнес что-то свое. Он имеет большой игровой опыт и раньше работал в системе ЦСКА, поэтому ему были знакомы и структура, и игроки. Он знал, куда нужно двигаться, и идет в правильную сторону», — приводит слова Юрзинова-младшего «РБ Спорт».

На данный момент армейцы ведут в серии до четырех побед со счетом 3-1. Во вторник, 25 апреля, в Казани пройдет пятый матч между командами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-yurzinov-mladshij-tsska-idet-k-svoemu-vtoromu-kubka-gagarina-podryad-s-fedorovy-m/
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