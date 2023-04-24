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Сегодня, 22:00

Юрзинов-младший заявил, что хотел бы вернуться в КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший рассказал, планирует ли вернуться к работе в КХЛ.

«Хотел бы вернуться в КХЛ? Да, в мои планы не входило не работать в КХЛ. Конечно, я хотел бы вернуться в КХЛ. Скучаю по работе, у меня есть большая мотивация и огромное желание», — приводит слова Юрзинова-младшего «РБ Спорт».

В своей карьере Юрзинов-младший работал в различных финских и российских клубах. Как старший тренер «Локомотива» — двукратный чемпион России (2002, 2003). Приводил «Торпедо» к победе в Высшей лиге (2007). Во главе «Салавата Юлаева» привел команду к серебряным медалям чемпионата России в сезоне 2013/14. Был первым главным тренером «Куньлуня» и выводил команду из Китая в плей-офф КХЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurzinov-mladshij-hotel-by-vernut-sya-v-khl-u-menya-est-bol-shaya-motivatsiya/
Хоккей
КХЛ
Владимир Юрзинов-младший
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