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Сегодня, 16:49

Юрзинов рассказал, что думает о поражении челябинцев от «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагарина

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Трактора» и «Локомотива» Владимир Юрзинов-младший поделился мнением о выступлении челябинцев в плей-офф Кубка Гагарина-2024.

«Челябинск по составу ни чем не уступал «Локомотиву». «Трактор» отлично проявил себя в сезоне, очень крепкая команда. Не было такого, что на лидирующих ролях были одни иностранцы. Отмечу Шабанова, Котляревского, Дер-Аргучинцева, Юртайкина. Большое количество хороших ребят. Конечно, надо отметить и вратаря Фукале. «Трактору» не хватило психологической устойчивости в серии с «Локо». Понятно, что травмы случаются и выпадают лидеры», — сказал Юрзинов-младший Legalbet.

В полуфинальной серии ярославцы победили «Трактор» в четырех матчах — 4-0. «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина второй раз в истории и впервые с 2009 года. В другом полуфинале «Металлург» ведет в серии с «Автомобилистом» со счетом 2-1.

Источник: https://legalbet.ru/news/traktor-rassipalsya-psihologicheski-yurzinov-o/
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Владимир Юрзинов-младший
Кубок Гагарина
2
0
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