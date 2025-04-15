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15 апреля, 19:20

Забуга стал новым генеральным менеджером «Торпедо»

Алина Савинова
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«Торпедо» объявило о назначении Евгения Забуги на должность генерального менеджера команды. Ранее этот пост занимал Вадим Аверкин.

38-летний Забуга более десяти лет работал в системе омского «Авангарда», пройдя путь от адвоката-представителя в спортивно-правовых спорах до спортивного директора и генерального менеджера клуба.

«Предложение возглавить «Торпедо» я принял достаточно быстро, буквально в течение одного дня. Этот клуб всегда вызывал у меня уважение — своим отношением к болельщикам, к зрелищности хоккея и, главное, к развитию молодых игроков. Мне близка такая философия. Я пришел из организации с большими амбициями, прошел путь переезда на новую арену, смены региона. Все это мне знакомо — и, что важно, этот опыт был успешным. Сегодня я хочу применить и адаптировать его здесь, в Нижнем Новгороде», — приводит пресс-служба нижегородцев слова Забуги.

В сезоне-2024/25 клуб из Нижнего Новгорода добрался до первого раунда плей-офф КХЛ, где уступил «Локомотиву» в четырех матчах. После этого «Торпедо» уволило главного тренера Игоря Ларионова, у которого по соглашению оставалось еще два года в клубе.

Источник: https://t.me/torpedonn/15958
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Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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