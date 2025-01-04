Занковец покинул тренерский штаб «Торпедо»

Ассистент главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова Эдуард Занковец покинул тренерский штаб команды, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Контракт с белорусским спецалистом расторгнут по взаимному соглашению сторон. Занковец работал в «Торпедо» с мая 2023 года.

На данной должности его сменит бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Игорь Уланов. Последним местом работы Уланова был «Спартак», тренерский штаб которого он покинул в октябре 2024 года.

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, на счету команды 42 очка в 39 матчах FONBET чемпионата КХЛ.