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Сегодня, 12:32

Занковец покинул тренерский штаб «Торпедо»

Сергей Ярошенко
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Ассистент главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова Эдуард Занковец покинул тренерский штаб команды, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Контракт с белорусским спецалистом расторгнут по взаимному соглашению сторон. Занковец работал в «Торпедо» с мая 2023 года.

На данной должности его сменит бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Игорь Уланов. Последним местом работы Уланова был «Спартак», тренерский штаб которого он покинул в октябре 2024 года.

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, на счету команды 42 очка в 39 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

Источник: Официальный сайт «Торпедо»
Игорь Уланов
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Эдуард Занковец
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