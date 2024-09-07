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Сегодня, 10:30

Занковец — о баллонах: «Есть множество научных статей, которые доказывают эффективность работы с утяжелением»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Тренер «Сибири» по физподготовке Владислав Занковец поделился мнением об эффективности тренировок с баллонами.

— В соцсетях «Сибири» было видео, где игроки работали с баллонами. Можете ли разрушить стереотип, что от баллонов нужно отходить?

— Многие современные тренеры при подготовке спортсменов — представителей различных видов спорта используют различные виды отягощения при беге. Это широко распространено в легкой атлетике, американском футболе, хоккее.

В НХЛ во многих клубах используется система, которая называется 1080 sprint. Та же самая суть: крепится снаряжение и сопротивление создается из аппарата. Оно снижает скорость бега, и нужно прилагать гораздо больше усилий. Та же самая суть, что и при работе с баллонами: к хоккеисту крепится трос, через который аппарат создает сопротивление. Игроку необходимо прилагать гораздо больше усилий.

Смысл заключается в создании условий, при которых спортсмен будет развивать максимальную мощность. Для этого нужно подобрать отягощение, которое приведет к определенному снижению скорости. Если, к примеру, спортсмен без внешнего сопротивления преодолевает дистанцию 10 метров за 3 секунды, то, добавив отягощение, наша задача вызвать снижение скорости на 50%, чтобы он пробегал этот отрезок за 4,5 секунды. Таким образом развивается максимальная мощность. Есть множество научных статей, которые доказывают эффективность данного подхода.

Владислав Занковец. «За одно лето нельзя превратиться в бодибилдера». Тонкости физподготовки в хоккее — от тренера «Сибири»

КХЛ
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