Занковец: «В НХЛ практически нет таких больших тренажерных и игровых залов, как у «Сибири»

Тренер «Сибири» по физподготовке Владислав Занковец вспомнил, как проходил стажировку в «Чикаго».

— Сейчас у вас остались возможности проходить стажировки в Северной Америке?

— Такие возможности пока не получается найти. Может, в будущем удастся.

— Где были на стажировке в последний раз?

— В «Чикаго». В плане быта осознал, что в КХЛ очень хорошие условия. Увидел американские и понял, что у нас очень высокий уровень. На примере «Сибири» могу сказать, что таких больших тренажерных залов, тем более игровых залов, практически нигде в НХЛ нет. Поэтому мы находимся в шикарных условиях. Мы должны быть довольны и пользоваться этими возможностями.

Для меня НХЛ с детства была мечтой. Соответственно, ореол чего-то невероятного присутствовал. Когда побывал там, я понял, что все плюс-минус похоже. Да, есть отличия, но несущественные. Это была полезная поездка, но не могу сказать, что она колоссально повлияла на мою жизнь.