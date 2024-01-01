Зарипов доволен формой Ковальчука после возвращения в КХЛ: «Сложилось впечатление, что Илья где-то втихую играл»

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов оценил форму Ильи Ковальчука, который в 40 лет вернулся в КХЛ и подписал контракт со «Спартаком».

«Я видел его матчи, и у меня сложилось впечатление, что Илья где-то втихую играл, а не отдыхал и не занимался менеджментом. По движению он не уступает никому, в том числе молодым ребятам. Ну и с результативностью, как мы видим, все в порядке», — сказал ТАСС Зарипов.

Также Данис уверен, что Ковальчук способен привести красно-белых к победе и вернулся в лигу не на несколько матчей.

Илья подписал контракт со «Спартаком» 6 декабря 2023 года. Он воспитанник красно-белых, дебютировал за них в 1999 году и играл до 2001 года.

После возвращения Ковальчук провел за «Спартак» 2 игры, в которых забросил 2 шайбы.