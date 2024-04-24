Зарипов может стать депутатом Госсовета Татарстана

Трехкратный чемпион мира Данис Зарипов подал документы на участие в выборах в Законодательное собрание Республики Татарстан от партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

По словам Зарипова, он хотел бы заниматься развитием физической культуры и спорта в Татарстане. Также экс-хоккеист отметил, что планирует уделить особое внимание детскому хоккею и детскому спорту в целом.

Выборы кандидатов пройдут путем рейтингового электронного голосования с 20 по 26 мая. На 27-е число запланировано подведение итогов предварительного голосования.

Зарипов завершил карьеру 24 февраля 2023 года. Он выступал за такие команды, как «Ак Барс» и «Металлург». 43-летний россиянин является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, а также трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.