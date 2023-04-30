Зарипов назвал голевую передачу Радулова на Воронкова украшением седьмого матча финала КХЛ

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов считает, что голевая передача форварда «Ак Барса» Александра Радулова на Дмитрия Воронкова стала украшением седьмого матча финала КХЛ.

«Саша очень хорошо проявил себя в плей-офф, и в течение всего сезона он был очень активен и результативен — не просто так он стал лучшим бомбардиром команды. Вчера он также пытался помочь сделать положительный результат, но ему этого не удалось, возможно, его шайбы не хватило. Но он сделал отличную передачу на Воронкова, что стало украшением седьмого матча. Однако это хоккей, финал, и не так все просто, как всем бы хотелось», — приводит слова Зарипова ТАСС.

29 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.