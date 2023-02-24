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Сегодня, 14:28

Зарипов проведет последний официальный матч в карьере

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что капитан команды Данис Зарипов выйдет на лед в сегодняшнем матче против «Металлурга», который начется в 17.30 по московскому времени.

— Данис появится на льду в официальном матче в последний раз в карьере.

— То есть в плей-офф его не будет?

— Думаю, что нет, — заявил Валиуллин в эфире программы «На связи».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Ак Барс» не планирует предлагать Зарипову новый контракт.

В текущем сезоне 41-летний нападающий провел 14 матчей за «Ак Барс», в которых отдал три голевые передачи.

Данис Зарипов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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