Данис Зарипов: «Завершил ли карьеру? А кто меня возьмет на лед?»

Экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов оценил сезон казанской команды в КХЛ.

«У «Ак Барса» многие ребята себя проявили — Воронков и Сафонов очень хорошо провели сезон. Никита Дыняк — идентично с тем сезоном, он работяга, молодец. У ребят очень большое будущее. Наша лига — далеко не граница для них. По моему сезону — много факторов сошлось. Через неделю уже остыл от этого всего, понял, может, и вовремя. Завершил ли карьеру? А кто меня возьмет на лед? Пока смотрю со стороны», — цитирует Зарипова Metaratings.ru.

29 апреля «Ак Барс» проиграл седьмой финальный матч Кубка Гагарина ЦСКА (2:3). Московский клуб выиграл серию со счетом 4-3 и стал чемпионом.