Зарипов — о поражении «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина: «Сказалась неопытность некоторых ребят»

Бывший капитан «Ак Барса» Данис Зарипов высказался о седьмом финальном матче Кубка Гагарина против ЦСКА (2:3).

«Финал получился достойным. Как все хотели семь игр — так и произошло. К сожалению, чаша весов не на нашей стороне. Но по игре, ребята — молодцы. Вытащили сезон на первое место в регулярке и, уступая 1-3 в финале, сравняли. В седьмом матче были нервы, помарки. Считаю, сказалась неопытность некоторых ребят, у которых нет опыта именно таких игр — седьмых. ЦСКА — мы прекрасно знаем — лидеры по седьмым играм и финалам. Команда пять лет подряд в финале, смогла доказать, что она и есть лучшая», — цитирует Зарипова Metaratings.ru.

ЦСКА во второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина.