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Сегодня, 14:45

Зарплата Гусева в «Динамо» составит 70 миллионов рублей в год

Михаил Зислис
Обозреватель
Никита Гусев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По информации «СЭ», нападающий Никита Гусев заработает 70 миллионов рублей по однолетнему контракту с московским «Динамо».

Бело-голубые 1 августа объявили о продлении контракта с Гусевым. Новое соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один год.

Гусев выступает за «Динамо» с 2023 года. В минувшем сезоне 32-летний форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах регулярного чемпионата КХЛ, став лучшим бомбардиром и ассистентом в лиге.

В Кубке Гагарина Гусев забросил 3 шайбы и сделал 7 голевых передач в 9 встречах.

Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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