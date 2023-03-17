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Сегодня, 11:28

Хамидуллин — об игре в атаке: «Удается перестроиться. Во время собраний анализирую, что говорят нападающим»

Алина Савинова
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Защитник «Адмирала» Динар Хамидуллин поделился впечатлениями от первого матча второго раунда Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2:3).

«Эмоции от матча неоднозначные. В начале игры нас очень подвели удаления. Во втором и третьем периоде делали все, чтобы выиграть. Где-то не повезло. Игра была хорошая», — приводит «РБ Спорт» слова Хамидуллина.

Также он рассказал, как ему удается играть в атаке.

«Конечно, удается перестроиться. Во время собраний анализирую, что говорят нападающим. Смотрю, как нужно правильно играть. Разница между игрой в атаке и в обороне? Все просто: в атаке нужно создавать, в защите — разрушать», — добавил хоккеист.

На данный момент счет серии 1-0 в пользу «Ак Барса». Второй матч между командами пройдет 18 марта и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-admirala-hamidullin-ob-igre-v-atake-udaetsya-perestroit-sya-vo-vremya-sobranij-analiziruyu-chto-govoryat-napadayushhim/
Динар Хамидуллин
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
Кубок Гагарина
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