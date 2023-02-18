0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:38

Защитник «Адмирала» Уильямс: «Неважно сколько фанатов приходит — на матче всегда шумно»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Адмирала» Колби Уильямс прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Какие были акценты на «Автомобилист»?

— Готовились так же, как и обычно. Знали, что эта игра — одна из четырех заключительных и действительно важна. У нас возвращаются после травмы игроки. Последние игры были стрессовыми, а теперь удалось найти победный путь.

— Что скажете по матчу? Шулак назвал игру плотной.

— Каждая игра такая, сегодня не ощутил разницы. Мы знали, насколько матч важен, насколько нам необходимо набрать очки. Надеемся попасть в плей-офф. Сегодня достигнут важнейший результат, даже не могу выразить, насколько горжусь парнями.

— Что стало определяющим и какого вы мнения о сопернике?

— Вся игра была важной до последних минут. «Автомобилист» — очень хорошая команда, много забивает. Но и мы могли забить несколько голов во втором периоде. Действовали согласно плану.

— Почему «Адмирал» играет втрое лучше на выезде, нежели дома?

— Забавно. Не могу сказать, почему. Приезжать на домашние матчи здорово — хорошая атмосфера весь сезон. Неважно сколько фанатов приходит — на матче всегда шумно. Так что я правда не могу найти причину. Но уж точно нельзя сказать о недостатке поддержки. Выступать дома — классно. Надеюсь, еще на своей арене победим и в чемпионате, и в плей-офф тоже — жду этого, — сказал Уильямс Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-admirala-uilyams-pochemu-igraem-na-vyezde-luchshe-chem-doma-229016/
ХК Автомобилист
ХК Адмирал
0
Читайте также
Хэмилтон возмущен запретом вставать на колено перед гонками. «Формула-1» на его стороне
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
DM назвала полет российских Ту-160 над Норвежским морем предупреждением Западу
Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране
В Запорожской области рассказали о составе батальона Судоплатова
Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА заинтересован в подписании вратаря Аликина

Алексей Яшкин: «Рад, что Дима является одним из лидеров СКА, показывает хорошую результативность»