Либор Шулак — о матче с «Автомобилистом»: «Я бы выделил нашего вратаря Никиту Серебрякова. Он выглядел здорово»

Защитник «Адмирала» Либор Шулак оценил победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).

«Очевидно, что все хотели победить при своих трибунах после двух неудачных встреч с «Ак Барсом». Получилась плотная игра. Много эмоций, удалений, никто не хотел уступать. Здорово, что удалось победить и взять очень нужные два очка. Также отмечу важность первого гола, всегда лучше вести по счету, чем отыгрываться», — приводит Metaratings.ru слова Шулака.

Также он ответил на вопрос, какой момент стал ключевым в игре.

«Я бы выделил не момент, а игрока — нашего вратаря Никиту Серебрякова. Он выглядел здорово, держал свой привычный уровень, подтаскивал нас в тех ситуациях, где мы не могли ему помочь. Жаль, что ему немного не хватило до «сухаря», — добавил хоккеист.

«Адмирал» занимает 7-ю позицию в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 73 очка в 65 матчах.