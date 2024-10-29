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Сегодня, 21:42

Защитник «Адмирала» Солянников: «Вратарь «Салавата» оказался сильнее, чем наши атаки»

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Защитник «Адмирала» Георгий Солянников в интервью «СЭ» подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:2).

— Трудно играть против таких мастеровитых команд, которые так круто контролируют шайбу. Первая, вторая тройки у «Салавата» — очень мастеровитые ребята, но мы справлялись как могли. Поэтому такая игра получилась. Может быть, не самая равная, но близкая к равной.

— Почему так долго не удавалось забить?

— Мастерство вратаря сыграло очень большую роль. Он (Семен Вязовой) оказался сильнее, чем наши атаки.

— Как настраивались на соперника?

— Да регулярный чемпионат длинный. Да, там есть отсылка к позапрошлому году, но на все 68 игр так принципиально не настроишься. Каждый матч принципиален, каждый матч важен, за каждую победу все равно дают два очка, поэтому лично у меня какого-то особого настроя не было.

— Что будете менять при подготовке к следующему матчу?

— Лично я посплю на полчаса, на час побольше. Остальное по игре тренерский штаб сегодня-завтра проанализирует, что у нас не получилось, что можно подкрутить, улучшить, и нам покажут видео. Все расскажут — как играть, как обыграть.

София Митченкова

ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев

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