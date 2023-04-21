Защитник «Ак Барса» Адамчук: «Надо добавить в реализации моментов»

Защитник казанского «Ак Барса» Кирилл Адамчук прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

— Можно сказать, что ЦСКА захватил инициативу в финале?

— Думаю, нет. По сегодняшнему матчу видно было, что мы хорошо играли. Чуть-чуть не хватило реализации.

— Что не получается по реализации?

— Где-то надо сыграть хладнокровнее. Бросить мимо вратаря. Много бросаем в живот.

— Во втором периоде ЦСКА забил два гола с двух бросков. Как играть против такой команды?

— Повторюсь, надо добавить в реализации моментов. У нас была хорошая агрессия, много времени мы провели в зоне атаки. Надо просто забивать больше, чем соперник.

ЦСКА одержал победу и вышел вперед в серии — 2-1. Следующий матч между командами пройдет 23 апреля в Москве. Начало встречи — 17.00 мск.