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Сегодня, 21:45

Алексей Марченко: «Может, для канадцев Бэбкок и жесткий, но с российскими тренерами не сравнится»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко в интервью «СЭ» рассказал о работе под руководством главного тренера Майка Бэбкока в «Торонто».

— Бэбкок какое впечатление оставил?

— Считается, что это жесткий тренер, но я, когда его увидел, понял, что с российскими он не сравнится. Может, для канадцев и жесткий, конечно. Мне кажется, он в шесть утра уже на катке бегал. Все должно быть четко, как он говорит. Может, у Дацюка и Зеттерберга был какой-то люфт, у остальных — нет. Но я в Америке не играл с другими тренерами, мне сложно сравнивать. В фарме у Блэшилла примерно так же было.

— Год назад его же отменили за историю с телефонами.

— Это, кстати, и у нас было. Перед каждой домашней раскаткой было. Приносишь домашние фотографии, это выводят на экран, и ты рассказываешь: это мой отец, это моя мать. И так далее. Каждый игрок. Это прикольно было. Как я понял, он в том году прям копался в телефоне: брал фотографии и листал. Не знаю, насколько это правда. Но это не очень правильно. В «Детройте» было иначе: ты скидываешь 7-8 фото и рассказываешь.

Алексей Марченко. «Нельзя думать, что приедешь в КХЛ и будешь всех обыгрывать. Даже Кузнецов кувыркался». Интервью Алексея Марченко

Алексей Марченко
КХЛ
ХК Ак Барс
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