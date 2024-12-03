Алексей Марченко: «Восстановился на 85-90 процентов»

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко в интервью «СЭ» рассказал о своем восстановлении после травмы.

— У тебя был непростой период, практически год пропустил. Можешь сказать, что ты реабилитировался после травмы?

— На 85-90 процентов восстановился. Я себя лучше чувствую. Понятное дело, что надо где-то заниматься, контролировать. Но я могу выполнять все требования тренерского штаба.

— Насколько морально было тяжело в это время? С тобой и «Локомотив» расторг контракт в этот момент.

— Да, неприятно. Сразу несколько команд вышло на связь, но мне на операцию пришлось ехать. Много команд начали узнавать, сколько по времени будет реабилитация. Предложения были. Переживал, как колено будет себя чувствовать. В этом году уже гораздо лучше. Большои? срок, неприятный.