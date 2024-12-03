Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:15

Алексей Марченко: «Восстановился на 85-90 процентов»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Telegram Дзен

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко в интервью «СЭ» рассказал о своем восстановлении после травмы.

— У тебя был непростой период, практически год пропустил. Можешь сказать, что ты реабилитировался после травмы?

— На 85-90 процентов восстановился. Я себя лучше чувствую. Понятное дело, что надо где-то заниматься, контролировать. Но я могу выполнять все требования тренерского штаба.

— Насколько морально было тяжело в это время? С тобой и «Локомотив» расторг контракт в этот момент.

— Да, неприятно. Сразу несколько команд вышло на связь, но мне на операцию пришлось ехать. Много команд начали узнавать, сколько по времени будет реабилитация. Предложения были. Переживал, как колено будет себя чувствовать. В этом году уже гораздо лучше. Большои? срок, неприятный.

Алексей Марченко. «Нельзя думать, что приедешь в КХЛ и будешь всех обыгрывать. Даже Кузнецов кувыркался». Интервью Алексея Марченко

Алексей Марченко
КХЛ
ХК Ак Барс
Читайте также
У Ямаля роман со звездой TikTok
На рынок РФ в 2025 году могут выйти 13 международных брендов
Роналду проиграл крупную сумму фанату в челлендже у Мистера Биста
Батракова ждут в Европе, а Глебов ближе всего к «Динамо». Трансферные слухи РПЛ
Песков назвал тревожной ситуацию в Южной Корее из-за введения военного положения
Визит Шольца в Киев и перспективы мира на Украине. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя