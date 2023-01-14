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КХЛ

Сегодня, 23:23

Защитник «Ак Барса» Журавлев: «Было много причин, почему вернулся. Я ни о чем не жалею»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев рассказал, как проходит адаптация в КХЛ после возвращения из Северной Америки.

— Как проходит адаптация после АХЛ?

— Потихоньку вкатываюсь. Новые требования, стараюсь выполнять все. Ребята и тренера хорошо приняли. Все нормально в этом плане.

— Что скажете об этапе в Северной Америке? Уезжали на двухлетний контракт новичка в «Колорадо».

— Съездил, посмотрел. Какой-то опыт набрал. Ни о чем не жалею. Рад вернуться в Казань.

— Многие удивились столь раннему возвращению...

— Бывают разные ситуации в жизни. Я стараюсь не обращать внимания.

— Это возвращение по хоккейным причинам?

— Было много причин, почему вернулся. Я ни о чем не жалею.

— Переподписали контракт, какие впечатления? Почему такой срок?

— Только положительные. Договорились с руководством на два года, а там как пойдет, как буду прогрессировать. Мне в Казани очень нравится, считаю, это мой второй дом, — сказал Журавлев Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-ak-barsa-zhuravlyov-o-kontrakte-s-kolorado-sezdil-posmotrel-kakoi-to-opyt-nabral-219906/
ХК Ак Барс
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