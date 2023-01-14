Защитник «Ак Барса» Журавлев: «Было много причин, почему вернулся. Я ни о чем не жалею»

Сегодня, 23:23
Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев рассказал, как проходит адаптация в КХЛ после возвращения из Северной Америки.
— Как проходит адаптация после АХЛ?
— Потихоньку вкатываюсь. Новые требования, стараюсь выполнять все. Ребята и тренера хорошо приняли. Все нормально в этом плане.
— Что скажете об этапе в Северной Америке? Уезжали на двухлетний контракт новичка в «Колорадо».
— Съездил, посмотрел. Какой-то опыт набрал. Ни о чем не жалею. Рад вернуться в Казань.
— Многие удивились столь раннему возвращению...
— Бывают разные ситуации в жизни. Я стараюсь не обращать внимания.
— Это возвращение по хоккейным причинам?
— Было много причин, почему вернулся. Я ни о чем не жалею.
— Переподписали контракт, какие впечатления? Почему такой срок?
— Только положительные. Договорились с руководством на два года, а там как пойдет, как буду прогрессировать. Мне в Казани очень нравится, считаю, это мой второй дом, — сказал Журавлев Metaratings.ru.