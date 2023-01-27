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Сегодня, 17:13

Даниил Журавлев: «Я собрался домой, и свое решение менять не намерен был»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев рассказал об уходе из «Колорадо».

Журавлев подписал двухлетний контракт с «Колорадо», но разорвал контракт по взаимному согласию уже в декабре.

— Правда ли, вы не поставили в известность «Колорадо», что хотите уехать?

— Нет, ситуация была другой. Я предупредил клуб заранее, что уезжаю. Главный тренер фарм-клуба «Колорадо» был в курсе, мы с ним говорили. Не было такого, что я пришел, собрал баул и ушел, никому ничего не сказав, — сказал Журавлев Sport24.

— Вас пытались переубедить в клубе?

— Как меня было переубедить? Я собрался домой, и свое решение менять не намерен был.

— В ноябре-декабре у «Колорадо» была катастрофа с травмированными. И у вас ведь был шанс сыграть?

— Ну, как себя проявить? Сначала надо язык знать, систему всю понимать. Я же в фарм-клубе играл не в первой паре. Там очень хорошая система. Но на тот момент посчитал, что мне лучше вернуться.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-01-27-zhuravlev-o-vozvrashchenii-iz-nkhl-v-rossiyu-ne-bylo-takogo-chto-ya-sobral-baul-i-ushel-nikomu-nichego-ne-skazav
ХК Ак Барс
ХК Колорадо Эвеланш
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