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Сегодня, 11:54

Динар Хафизуллин: «С «Нефтехимиком» просто точно не будет»

Динар Хафизуллин прокомментировал предстоящие матчи с «Нефтехимиком» в Кубке Гагарина
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Защитник «Ак Барса» Динар Хафизуллин после матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:2 ОТ) в интервью «СЭ» прокомментировал завершение регулярного чемпионата и победу над омичами.

— У всех команд идет подготовка плей-офф, такой накал ожидаем.

— Сильно удивились, что «Авангард» вышел без первой тройки?

— Мы до игры знали, что первая тройка не прилетела в Казань. Нам тренеры сказали не обращать на это внимания и играть в свой хоккей.

— Что можете сказать о «Нефтехимике», с которым будете играть в первом раунде плей-офф?

— Хорошая, быстрая команда. Просто точно не будет. Готовимся в обычном режиме, уже через пару дней все начнется.

— Насколько сложно, что пауза перед плей-офф всего два дня?

— Некоторые команды уже четыре дня назад закончили чемпионат. Вроде всегда в один день все заканчивали. Плюс это или минус, никто не ответит сейчас.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» встретится с «Нефтехимиком». Серия стартует 1 марта.

Динар Хафизуллин
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Кубок Гагарина
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