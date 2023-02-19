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КХЛ

Сегодня, 17:48

Дмитрий Юдин: «Игры на Дальнем Востоке показали, что нам есть над чем работать»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин прокомментировал выездную победу над «Амуром» в матче регулярного ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (4:0).

— Хорошие игры прошли на Дальнем Востоке, но они показали, что нам есть над чем работать. Прошедшие матчи — самое то перед плей-офф.

— Многие перед этой серией говорили о сложности перелетов, разнице в часовых поясах.

— Не знаю, может, кому-то из ребят и было сложно. Лично я особой разницы не почувствовал, в это время мы тренируемся в Казани, здесь жили по московскому времени, все нормально.

— За счет чего удалось сегодня одержать «сухую» победу?

— Артем Лукоянов подсказал по игре в меньшинстве, настроил нашу оборону (улыбается).

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23334
Дмитрий Юдин
ХК Ак Барс
ХК Амур
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