Юдин — о попытке Лямкина забить лакросс-гол: «Очень техничный защитник, даже поинтереснее многих нападающих»

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин после победы над «Авангардом» (2:0) прокомментировал попытку одноклубника Никиты Лямкина забить лакросс-гол.

«Вам нужно походить просто на тренировки, посмотреть, как Никита может обращаться с шайбой. Он очень техничный защитник. Где-то даже поинтереснее многих нападающих. Какие эмоции по игре? Отличная игра. Болельщикам, возможно, не понравилось из-за небольшого количества голов. Но сейчас время такое — надо играть более строго. Конец регулярного чемпионата, все готовятся к главному событию, к которому шли весь год», — приводит слова Юдина «РБ Спорт».

«Ак Барс» набрал 66 очков и догнал омичей в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, но по дополнительным показателем остался на пятой строчке, а «Авангард» — на четвертой.