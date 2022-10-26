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Сегодня, 16:05

Защитник «Ак Барса» Хенкель: «Будем выходить и биться»

Алина Савинова
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Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель рассказал о настрое команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».

«Зеленое дерби» всегда отличается накалом. Здесь больше страстей, больше единоборств. Даже желания выиграть этот матч у ребят всегда больше. Настрой, конечно, будет боевым, соперник принципиальный. Будем выходить и биться", — приводит слова Хенкеля пресс-служба официального сайта клуба.

«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» сегодня, 26 октября. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

На данный момент команда из Казани занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции (22 очка). Клуб из Уфы расположился на 3-й позиции, имея в активе 29 очков.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22635
Кристиан Хенкель
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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