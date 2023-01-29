Хенкель: «Мифтахов нам помогает, подтащил в нужный момент»

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель прокомментировал победу над «Трактором» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Был ли спецплан на игру или особая мотивация? «Трактор» бьется за плей-офф.

— Мы не обращаем внимание на то, что происходит у соперника. У нас свои задачи, свои цели. Мы пытаемся решить свои проблемы, улучшить свою игру и турнирное положение.

— Показалось, что первый период был вязкий. Согласны? Капустин убегал в ноль, Мифтахов справился.

— Да, начали немного робко. Не в свой хоккей играли, но потом вкатились, почувствовали и улучшили качество игры. Это дало свои плоды.

— Можно ли назвать этот матч идеальным?

— Это хорошо, что ребята в большинстве забивают. Это здорово, приятно и придает уверенности при игре в большинстве. Идеальный? Я думаю, что нет. Надеюсь, что идеальный матч у нас еще впереди.

— Как сами себя ощущали? Недавно восстановились от травмы.

— По-тихому, пытаюсь помочь, чем могу. Вкатываюсь, надо играть.

— Наконец-то Терехов сыграл, до этого 6 матчей сидел на лавке. Плюс Лучевников в одной паре с Войновым. Парни челябинские, как раз. Как вам их игра?

— Ребята молодцы, хорошую работу сделали.

— Мифтахов сыграл на «ноль» второй раз в сезоне, в СМИ его критиковали после матча с «Сибирью»

— Амир молодец, подтащил нас в нужный момент. Сделал хорошие сейвы, помог нам добыть победу.

— Что скажем недоброжелателям?

— Я не знаю, я не читаю.

— Говорят, молодой, 22 года.

— Не молодой, он нам помогает. Мы одна команда. Все выигрывают — все проигрывают, — сказал Хенкель Metaratings.ru.