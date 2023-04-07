Лучевников: «Еще рано говорить, что серия за «Ак Барсом». Мы ничего пока не сделали»

Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников прокомментировал победу над «Авангардом» в четвертом матче серии полуфинала Кубка Гагарина (1:0).

— Нас предупреждали, что «Авангард» будет агрессивно начинать, что надо потерпеть. И мы сыграли по заданию. Где надо потерпели. Каждую игру выходим выигрывать. Мы старались и заслужили победу, — приводит «РБ Спорт» слова Лучевникова.

— Еще рано говорить, что серия за «Ак Барсом»?

— Конечно, еще рано говорить. Мы ничего пока не сделали. Самый тяжелый шаг впереди.

— Дмитрий Воронков говорит, что «Ак Барс» не отпустит серию.

— Думаю, он получит за эти слова.

На данный момент счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу казанского клуба.