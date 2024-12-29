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Сегодня, 12:10

Защитник «Ак Барса» Лямкин — об обмене Юдина: «Такова жизнь. Наша дружба от этого не пострадает»

Камила Абдурахманова
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Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин подвел итоги победного матча с «Трактором» (4:0).

— Хороший, интересный матч. Забили свои голы во втором периоде, смогли довести до победы без нервяков. Чистая победа.

— Думали, что для Анвара Гатиятулина этот матч принципиальный?

— В Челябинске во время первой игры держали это в голове. Что-то тогда не получилось. В этом матче я уже и забыл об этом.

— Следил ли за дедлайном в КХЛ?

— Так же как и все. С чего-то удивился, неожиданные обмены были. Мы тоже телефоном все пользуемся, читаем.

— Что скажешь об обмене Дмитрия Юдина из «Ак Барса» в СКА?

— Такой вид спорта, такова жизнь. Это наша работа. Мы Диме желаем только удачи, это наш друг. Наша дружба от этого никак не пострадает, — приводит слова Лямкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Юдин провел 27 матчей, в которых забросил 1 шайбу и сделал 2 результативные передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Юдин
Никита Лямкин
ХК Ак Барс
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