Защитник «Ак Барса» Лямкин: «Нельзя казнить Миску, такие курьезы бывают»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал победу в матче FONBET чемпионата КХЛ над «Динамо» (5:4).

«Вратарь у них ошибся. Ошибка нам очень сильно помогла. Рады этой победе. Мы с Сафоновым (Нападающий «Ак Барса». — Прим. «СЭ») ехали два в два. Смотрю, вратарь убегает из ворот. Думаю: что такое? Судья не свистит. Сафонов бросает и забивает. Честно, был шок, конечно», — цитирует Лямкина «РБ Спорт».

Хоккеист также высказался об игре голкипера «Динамо» Хантера Миски.

«Это единственная его ошибка. Такие курьезы бывают. Ничего такого, нельзя казнить его», — отметил Лямкин.

3 декабря казанцы одержали третью победу подряд и с 41 очком занимают 4-е место в таблице Восточной конференции. «Динамо» с 43 очками — на 3-й строчке «Запада».