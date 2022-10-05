Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:30

Защитник «Ак Барса» Лямкин считает, что в поражении команды от «Автомобилиста» нет ничего положительного

Алина Савинова

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:5 ОТ).

«Конечно, хотели взять реванш. Если говорить по матчу, то, с одной стороны, забили много голов, с другой — много пропустили, отсюда такая игра получилась. Все решилось в овертайме, попробовали снять вратаря, сыграть за счет преимущества в полевых игроках, но пропустили и потерпели поражение. Впереди следующий матч против этого же соперника. Идем дальше», — приводит Metaratings.ru слова 26-летнего хоккеиста.

Также он считает, что в матче не было ничего позитивного.

«Мы потерпели поражение. Ничего положительного нет», — добавил спортсмен.

«Ак Барс» расположился на 4-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции (18 очков), «Автомобилист» является лидером (21 очко). Следующая встреча двух команд пройдет 6 октября.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashchitnik-ak-barsa-lyamkin-ne-nashel-nichego-pozitivnogo-v-porazhenii-komandy-ot-avtomobolista-1376195/
Никита Лямкин
Хоккей
ХК Ак Барс
0
Читайте также
Безбожно пил и умер в 22. Трагедия несостоявшейся суперзвезды
Сменившего Абрамовича американца уже не любят в Англии. Почему новый владелец «Челси» всех бесит
Байден подписал закон о запрете предоставлять РФ и Белоруссии доллары взамен СДР
Экс-депутат рады назвал действия Зеленского смертным приговором для украинцев
Politico: ЕС согласовал новый пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Что творится с ЦСКА? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

Нападающий «Автомобилиста» Мэйсек считает, что команда показала хорошую игру в матче против «Ак Барса»