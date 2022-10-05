Защитник «Ак Барса» Лямкин считает, что в поражении команды от «Автомобилиста» нет ничего положительного

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:5 ОТ).

«Конечно, хотели взять реванш. Если говорить по матчу, то, с одной стороны, забили много голов, с другой — много пропустили, отсюда такая игра получилась. Все решилось в овертайме, попробовали снять вратаря, сыграть за счет преимущества в полевых игроках, но пропустили и потерпели поражение. Впереди следующий матч против этого же соперника. Идем дальше», — приводит Metaratings.ru слова 26-летнего хоккеиста.

Также он считает, что в матче не было ничего позитивного.

«Мы потерпели поражение. Ничего положительного нет», — добавил спортсмен.

«Ак Барс» расположился на 4-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции (18 очков), «Автомобилист» является лидером (21 очко). Следующая встреча двух команд пройдет 6 октября.