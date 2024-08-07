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Сегодня, 20:02

Защитник «Ак Барса» Миллер удивился переходу Кузнецова в СКА

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Защитник «Ак Барса» Митч Миллер рассказал о своем отпуске и прокомментировал трансферы казанского клуба.

«Лето провел весело и интересно. Много плавал, отдыхал на пляже во Флориде, был в Мексике. Восстановление после повреждения проходит по плану, набираю обороты с каждым днем. Надеюсь, скоро присоединюсь к общей группе.

Уход Барбера был несколько неожиданный, но это хоккей, стороны приняли такое решение. Желаю Райли побыстрее найти команду и благодарен ему за время, проведенное в Казани. Подписание Ника Петана воспринял очень позитивно. Здорово, что такой мастер присоединился к нам, плюс — он англоговорящий. Мы уже успели пару раз поужинать. Да, я ездил с Барбером на одном машине. Надеюсь, Петан хорошо водит, хотя я и сам справлюсь в случае чего.

Новость о переходе Кузнецова в СКА удивила больше всего. Это круто для лиги и молодых игроков. Не каждый день игрок такого калибра приезжает из НХЛ. Думаю, для него это будет большой вызов в плане перезагрузки. Конечно, жду момента сыграть против такого именитого парня», — цитирует Миллера Metaratings.

22-летний защитник выступает за «Ак Барс» с 2023 года. На счету американца 37 матчей в КХЛ (3 гола + 13 передач).

Источник: Metaratings
Евгений Кузнецов (хоккей)
КХЛ
ХК Ак Барс
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