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23 декабря, 23:20

Защитник «Ак Барса» Лямкин — об игре с «Динамо»: «Это победа команды, а не только моя»

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Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал победу над московским «Динамо» (6:5) в матче FONBET чемпионата КХЛ. Лямкин набрал в этой игре 4 (2+2) очка.

— Как оцениваете матч?

— Тяжелый матч, много голов. Я рад, что мы победили.

— Чувствуете, что сегодня феерили?

— Неплохой матч вышел в целом, спасибо ребятам, что такой подарок сделали. Это победа команды, а не только моя.

— Какой из двух голов вам больше понравился?

— Мне понравилось, что мы забили шесть и выиграли матч.

— Перед третьим периодом судья с вами разговаривал, показывал, чтобы вы меньше клюшкой толкались.

— Это была такая эмоциональная игра, хотелось где-то потолкаться, побиться. В нашу сторону давали удаления, а сопернику не давали. Приходилось где-то выпрашивать удаления, в третьем периоде нам дали и мы реализовали их.

— Комтуа потерялся на вашем фоне сегодня, вам не кажется так?

— Я вообще не пытался никого затмевать. Вот Седрик Пакетт хоккеист как хоккеист, но как игрок он неприятный на льду, выводит на эмоции, поэтому хочется где-то зарядить.

— Как планируете встречать Новый год?

— Дома по-семейному. Конечно много выходных не будет, но все же. Салют выпустим.

«Ак Барс» с 48 очками после 35 игр идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции. У «Динамо» — 49 баллов в 38 матчах и четвертая позиция на «Западе».

(Анна Бирюкова)

Никита Лямкин
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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