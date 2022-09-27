Токранов — о победе над «Салаватом»: «Есть удовлетворение от игры, от матча к матчу получается все лучше»

Защитник «Ак Барса» Василий Токранов прокомментировал гостевую победу в «Зеленом дерби» над «Салаватом Юлаевым» (3:0).

— Насколько важно было сегодня завершить принципиальную встречу уверенно, по счету?

— Любой матч нужно заканчивать уверенно. Тренеры нам говорят, да и сами прекрасно понимаем, что на нас все настраиваются сильнее, чем обычно. Дерби есть дерби, но важно побеждать во всех играх.

— У вас есть удовлетворение от игры?

— Конечно. От матча к матчу получается все лучше. Дай Бог, чтобы и дальше так продолжалось.