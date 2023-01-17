Защитник «Ак Барса» Токранов — о матче с «Адмиралом»: «Игра такая, очень не очень»

Защитник «Ак Барса» Василий Токранов прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Если честно, очень устал, поэтому буду краток: игра такая, очень не очень. Зачем было столько удаляться и в итоге догонять? Неправильная игра. Где-то не доработали и поэтому удалились. За счет чего добавили в концовке? Бросали, забили. Давление было, от каждого шли броски.

Как игра Билялова? Сотая победа в лиге. Рады за него, но главное победа команды, а не личные достижения», — приводит слова Токранова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Токранов провел 23 матча в регулярном чемпионате, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.

«Ак Барс» занимает шестое место на «Востоке» с 62 очками 51 матче.