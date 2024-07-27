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Сегодня, 16:55

Войнов: «Со мной лично в «Ак Барсе» никто не связывался и не объяснил, что происходит»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Вячеслав Войнов.
Фото ХК «Ак Барс»
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Защитник казанского «Ак Барса» Вячеслав Войнов в интервью «СЭ» прокомментировал свое будущее в клубе.

— Проясните вашу ситуацию в «Ак Барсе». Есть уверенность, что начнете сезон в казанском клубе? С вами уже выходили на связь?

— На самом деле, ситуация интересная. На связь лично со мной никто не выходил. Надеюсь, в ближайшие дни что-то разрешится. Больше никакой информации нет.

— Ни главный тренер, ни руководство с вами на сегодня не общались?

— Со мной лично — нет. Общались с моим представителем. Какие-то разговоры ведутся, но мне лично никто не объяснял, что происходит.

— Нет опасений, что «Ак Барс» расторгнет с вами контракт в ближайшие дни, и придется искать команду, когда все клубы уже укомплектованы?

— Нет. Я готов к этому. Тренируюсь, готовлюсь к сезону. Как будет, так будет. Я не могу повлиять на эту ситуацию.

Войнов выступает за «Ак Барс» с 2022 года. В сезоне-2023/24 защитник набрал 14 (1+13) очков в 45 матчах за команду.

Контракт 34-летнего россиянина с казанским клубом действует до конца апреля 2025 года.

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