Защитник «Ак Барса» Яруллин рассказал, чего ждет от предстоящего сезона КХЛ

Сегодня, 11:40
Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился ожиданиями от предстоящего сезона после открытой тренировки казанцев.
— Тренировки достаточно интенсивные, все понимают, что времени особо нет, не разгуляешься, скоро уже сезон.
— То, что предсезонка стала короче — это плюс?
— Посмотрим, для нас это новый опыт.
— Удивила ли трансферная политика СКА в межсезонье?
— Нет, они в принципе каждое межсезонье шумят на рынке. Нас это нисколько не пугает.
Хоккеист является воспитанником казанского клуба. Контракт рассчитан конца сезона-2026/27.