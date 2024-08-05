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Сегодня, 11:40

Защитник «Ак Барса» Яруллин рассказал, чего ждет от предстоящего сезона КХЛ

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился ожиданиями от предстоящего сезона после открытой тренировки казанцев.

— Тренировки достаточно интенсивные, все понимают, что времени особо нет, не разгуляешься, скоро уже сезон.

— То, что предсезонка стала короче — это плюс?

— Посмотрим, для нас это новый опыт.

— Удивила ли трансферная политика СКА в межсезонье?

— Нет, они в принципе каждое межсезонье шумят на рынке. Нас это нисколько не пугает.

Хоккеист является воспитанником казанского клуба. Контракт рассчитан конца сезона-2026/27.

Альберт Яруллин
КХЛ
ХК Ак Барс
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