Защитник «Ак Барса» Юдин: «В плей-офф нам не хватило веры друг в друга»

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин в интервью «СЭ» рассказал о причинах поражения в первом раунде Кубка Гагарина от «Автомобилиста» (1-4).

— Почему не получилось переломить серию с «Автомобилистом»?

— Мне кажется, что в какой-то момент нам просто не хватило веры друг в друга просто, когда мы проиграли первый и второй матч.

— Это было ближе к началу плей-офф? Или это было весь сезон?

— Я понял только спустя какое-то время. Я даже этого не замечал, потому что у нас толком команда не поменялась, 90 процентов команды у нас осталось с того сезона. Не понял, как и почему так произошло.

— В чем все-таки был сильнее «Автомобилист»?

— Они верили друг в друга, прям видно было. Взять тот же «Трактор». У них была какая-то внутренняя кухня, у них команда была. Наблюдал за этими командами, мне нравилось. Наверное, был очень удивлен, когда «Локомотив» проиграл. Я знал, что у них команда строилась не первый год. У них ребята 1995 года, которые заходили: Рафиков, Черепанов, Красковский. Друг с другом играют 10 лет, если не больше.

— Показалось, что в какой-то момент присутствие Саши Радулова навредило команде.

- Хочу оправдать Сашу. О нем в этом сезоне часто говорили, что как-то снизил требования. Если бы вы приходили на тренировку каждый день, то увидели бы, как он реально работает, как он заставляет работать. У любого спортсмена бывает хороший сезон и бывает плохой сезон. Тот фактор, как он работал на тренировках, он, может, давал чуть больше команде, чем себе. Рядом с ним не будешь на полшишки работать, халтурить. Я думаю, что от наличия Саши Радулова в команде выиграли все.