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Защитник «Ак Барса» Юдин: «Попросил бы у волшебника лекарство от рака»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Дмитрий Юдин.
Фото Владимир Беззубов/photo.khl.ru
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Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин в интервью «СЭ» рассказал о перенесенной болезни. В 2019 году игроку был диагностирован рак щитовидной железы.

— Как у тебя обнаружили рак?

— Была плановая диспансеризация перед плей-офф. Женщина-эндокринолог делала УЗИ щитовидной железы. Нашла узелок и отправила на биопсию. И счастливое стечение обстоятельств было, что очень хороший врач брал биопсию. Там такой маленький узелок, что прям самая ранняя стадия. Было принято решение, что мне лучше поехать в Германию обследоваться, и я туда поехал. Мне там сказали, что лучше оперироваться, мы удалим тебе половину доли, люди с этим живут. Никаких проблем, просто будешь пить гормонотерапию для работы щитовидной железы, и все.

На самом деле это большой стресс, когда ты это узнаешь и начинаешь читать, смотреть видео в интернете, что это такое. Лучше сразу ехать к доктору, общаться, разговаривать. Подготовить все вопросы и наяву все узнать. Меня сразу успокоили, что есть олимпийские чемпионы без щитовидной железы, спортсмены. Никак это не мешает уровню жизни. Меняется чуть-чуть утро, что надо просыпаться чуть пораньше и пить таблетку за полчаса до приема пищи.

— Сколько времени у тебя прошло на то, чтобы это все осознать и принять?

— Я был в шоке, наверное, первые три-четыре дня. До того момента, как не приехал в Германию и не пообщался с доктором. Получается, потом мне удалили правую долю, я приехал сюда и сыграл игру с Уфой, когда мне подарили тюбетейку. И по окончании сезона было принято решение, что мне лучше приехать и удалить до конца, чтобы без всяких развитий, посмотреть лимфоузлы.

— Люди обычно замыкаются, когда узнают такой диагноз.

— Первые два дня я прочитал весь интернет. Такой ужас там, конечно, пишут. Я думал, что, если пишут, то есть вероятность того, что у меня тоже это будет. А когда я приехал, мне рассказали, что сейчас щитовидка очень хорошо лечится. 80-90 процентов людей выздоравливают и живут долго. Просто принимай таблеточку, и все.

— Ты почувствовал, что на жизнь стал по-другому смотреть?

— Я понял, что нужно быть ближе к родственникам, к родным, больше уделять внимание. Если бы ко мне пришел волшебник и сказал: «Какое бы ты хотел желание?» — я бы попросил, чтобы придумали лекарство от рака. Играя в «Спартаке», мы ездили в центр помощи Хабенского. Это страшно, конечно, смотреть, когда маленькие дети проходят химиотерапию. Вот это заставляет подумать. Ценить жизнь больше.

Дмитрий Юдин. «Попросил бы у волшебника лекарство от рака». Проникновенное интервью лидера «Ак Барса»

Дмитрий Юдин
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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