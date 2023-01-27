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Сегодня, 17:21

Защитник «Ак Барса» Журавлев заявил, что не разочарован уровнем АХЛ

Алина Савинова
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Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев поделился мнением об уровне АХЛ.

«Ни капли не разочарован. Там очень быстрый хоккей, все вперед, почти нет раскатов, шайбу получил — отдал вперед. Хороший там уровень, все бегут, у всех цель — НХЛ. У нас команда была среднего возраста. В коллективе чувствовал себя нормально, ребята старались со мной общаться. Понятно, что им тяжело было со мной говорить, так как у меня плохой английский», — приводит Sport24 слова Журавлева.

Также он отметил, что в «Колорадо» были очень интенсивные тренировки.

«Мы все успевали сделать за минут 50-час. Очень быстро. Мне было непривычно. Интенсивность другая. Но там все играют в три пары. Даже на тренировках обычно шесть защитников, редко когда бывает восемь. Для меня это было в новинку, потом привык», — добавил защитник.

22-летний Журавлев начал сезон-2022/23 в составе «Колорадо». Он принял участие в 14 встречах, в которых отдал один голевой пас.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-01-27-zhuravlev-ni-kapli-ne-razocharovan-urovnem-akhl-tam-ochen-bystryy-khokkey
Хоккей
ХК Ак Барс
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