Защитник «Ак Барса» Журавлев заявил, что не разочарован уровнем АХЛ

Сегодня, 17:21
Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев поделился мнением об уровне АХЛ.
«Ни капли не разочарован. Там очень быстрый хоккей, все вперед, почти нет раскатов, шайбу получил — отдал вперед. Хороший там уровень, все бегут, у всех цель — НХЛ. У нас команда была среднего возраста. В коллективе чувствовал себя нормально, ребята старались со мной общаться. Понятно, что им тяжело было со мной говорить, так как у меня плохой английский», — приводит Sport24 слова Журавлева.
Также он отметил, что в «Колорадо» были очень интенсивные тренировки.
«Мы все успевали сделать за минут 50-час. Очень быстро. Мне было непривычно. Интенсивность другая. Но там все играют в три пары. Даже на тренировках обычно шесть защитников, редко когда бывает восемь. Для меня это было в новинку, потом привык», — добавил защитник.
22-летний Журавлев начал сезон-2022/23 в составе «Колорадо». Он принял участие в 14 встречах, в которых отдал один голевой пас.