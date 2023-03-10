Защитник «Ак Барса» Журавлев заявил, что первый период с «Нефтехимиком» был равный

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев после победы над «Нефтехимиком» в пятом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина подвел итоги встречи (6:1, 3-2 в серии).

«Первый период был равный, во втором завладели преимуществом, забили голы нужные, а в третьем доигрывали. Мы чуть-чуть добавили, была в раздевалке такая установка. Все хотят выиграть. Поэтому у нас были хорошие моменты, и мы их реализовали. Игра после перерыва? В плане хоккея было чуть-чуть тяжеловато, а в плане физики нормально. Работал в зале и на льду. Во втором и третьем периодах уже вкатился. Что скажу про «Нефтехимик»? Хорошая и быстрая команда. Неуступчивая, но это плей-офф, здесь все такие команды. Сможем ли закрыть серию? Да, будем играть так же, как и сегодня. Надеюсь, все будет хорошо», — приводит слова Журавлева Metaratings.ru.

Шестой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» пройдет в Нижнекамске 11 марта. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.